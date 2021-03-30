Кущенко: ситуация с отстраненным из команды Джеймсом мобилизовала баскетболистов ЦСКА

МОСКВА, 30 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Ситуация с отстраненным из команды Майком Джеймсом мобилизовала ЦСКА и в матче Евролиги против "Зенита" москвичам удалось показать умный баскетбол. Такое мнение ТАСС высказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

ЦСКА обыграл петербургский "Зенит" со счетом 86:74 в гостевом матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги, обеспечив себе досрочный выход в плей-офф. Встреча прошла в Санкт-Петербурге в присутствии 4 152 зрителей. Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Зенита" Билли Бэрон, в активе которого 24 очка. У ЦСКА больше всех очков набрал Йоханнес Фойгтманн (21).

"Когда я был в Питере в предыдущий раз, было разрешено 25 процентов зрителей на арене, а сейчас - 75 и зал был полон. Болельщик возвращается на баскетбол, спортивная индустрия, хочется надеяться, приходит в себя после пандемии. Атмосфера, накал и нерв игры были невероятные. Баскетбол высочайшего класса", - сказал Кущенко.

В матче не принял участия защитник ЦСКА Майк Джеймс. В понедельник пресс-служба клуба сообщила, что Джеймс отстранен от игр решением тренерского штаба, причины не разглашаются.

"Ситуация [с Джеймсом] в ЦСКА, как мне кажется, мобилизовала команду, и удалось показать умную игру. ЦСКА досрочно вышел в плей-офф Евролиги, а "Зениту" надо вернуть ту игру, которая приносила успех. Но у них оставшиеся игры дома, и петербуржцам по зубам попасть в плей-офф Евролиги, чему мы все будем рады", - подчеркнул президент Единой лиги ВТБ.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, одержав 21 победу при 10 поражениях. "Зенит" идет на восьмой строчке, имея в активе 17 побед в 31 матче. Следующий матч Евролиги ЦСКА проведет 2 апреля дома против подмосковных "Химок", "Зенит" в тот же день примет французский "Вийёрбан".