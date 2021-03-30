Сборная России по футболу проиграла команде Словакии в отборочном матче чемпионата мира

ТАСС, 30 марта. Сборная России по футболу уступила команде Словакии со счетом 1:2 в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Встреча прошла в Трнаве без зрителей.
В составе победителей голы забили Милан Шкриньяр (38-я минута) и Роберт Мак (74). У россиян отличился Марио Фернандес (71). Российский полузащитник Рифат Жемалетдинов на 17-й минуте получил желтую карточку, которая стала для него второй в квалификации, он пропустит следующий матч. Во втором тайме Андрей Мостовой вышел не поле вместо Юрия Жиркова, однако через 19 минут был заменен на Александра Соболева.
Раз удар, два удар – и все-таки Марио заколотил мяч в ворота Словакии ⚽️— Матч ТВ (@MatchTV) March 30, 2021
Парни, нужно забить еще pic.twitter.com/tRUIfYeGPo
Сборные России и Словакии до этого провели семь матчей, одержав по две победы и трижды сыграв вничью. В предыдущий раз они встречались в июне 2016 года в матче чемпионата Европы. Тогда победу одержала команда Словакии (2:1).
Россияне потерпели первое поражение в турнире после двух побед подряд. В турнирной таблице группы H сборная России занимает второе место, набрав шесть очков в трех матчах, словаки с пятью очками идут третьими. Ранее сборная Кипра выиграла у команды Словении (1:0), а хорваты обыграли мальтийцев (3:0) и вышли на первое место в группе (6).
Следующий матч сборная России проведет 1 сентября дома против команды Хорватии. Словаки в тот же день на выезде сыграют против словенцев.
|№
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Хорватия
|3
|2
|0
|1
|4-1
|6
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|6-4
|6
|3
|Словакия
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|4
|Кипр
|3
|1
|1
|1
|1-1
|4
|5
|Словения
|3
|1
|0
|2
|2-3
|3
|6
|Мальта
|3
|0
|1
|2
|3-8
|1