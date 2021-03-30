Сборная России по футболу проиграла команде Словакии в отборочном матче чемпионата мира

В составе победителей голы забили Милан Шкриньяр (38-я минута) и Роберт Мак (74). У россиян отличился Марио Фернандес (71). Российский полузащитник Рифат Жемалетдинов на 17-й минуте получил желтую карточку, которая стала для него второй в квалификации, он пропустит следующий матч. Во втором тайме Андрей Мостовой вышел не поле вместо Юрия Жиркова, однако через 19 минут был заменен на Александра Соболева.

ТАСС, 30 марта. Сборная России по футболу уступила команде Словакии со счетом 1:2 в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Встреча прошла в Трнаве без зрителей.

Раз удар, два удар – и все-таки Марио заколотил мяч в ворота Словакии ⚽️ Парни, нужно забить еще pic.twitter.com/tRUIfYeGPo

Сборные России и Словакии до этого провели семь матчей, одержав по две победы и трижды сыграв вничью. В предыдущий раз они встречались в июне 2016 года в матче чемпионата Европы. Тогда победу одержала команда Словакии (2:1).

Россияне потерпели первое поражение в турнире после двух побед подряд. В турнирной таблице группы H сборная России занимает второе место, набрав шесть очков в трех матчах, словаки с пятью очками идут третьими. Ранее сборная Кипра выиграла у команды Словении (1:0), а хорваты обыграли мальтийцев (3:0) и вышли на первое место в группе (6).

Следующий матч сборная России проведет 1 сентября дома против команды Хорватии. Словаки в тот же день на выезде сыграют против словенцев.