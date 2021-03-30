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ЧМ-2022 по футболу
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Сборная России по футболу проиграла команде Словакии в отборочном матче чемпионата мира

Россияне потерпели первое поражение в отборочном турнире и опустились на второе место в группе
Футболист сборной России Александр Головин Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Футболист сборной России Александр Головин
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС, 30 марта. Сборная России по футболу уступила команде Словакии со счетом 1:2 в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Встреча прошла в Трнаве без зрителей.

В составе победителей голы забили Милан Шкриньяр (38-я минута) и Роберт Мак (74). У россиян отличился Марио Фернандес (71). Российский полузащитник Рифат Жемалетдинов на 17-й минуте получил желтую карточку, которая стала для него второй в квалификации, он пропустит следующий матч. Во втором тайме Андрей Мостовой вышел не поле вместо Юрия Жиркова, однако через 19 минут был заменен на Александра Соболева.

Сборные России и Словакии до этого провели семь матчей, одержав по две победы и трижды сыграв вничью. В предыдущий раз они встречались в июне 2016 года в матче чемпионата Европы. Тогда победу одержала команда Словакии (2:1).

Россияне потерпели первое поражение в турнире после двух побед подряд. В турнирной таблице группы H сборная России занимает второе место, набрав шесть очков в трех матчах, словаки с пятью очками идут третьими. Ранее сборная Кипра выиграла у команды Словении (1:0), а хорваты обыграли мальтийцев (3:0) и вышли на первое место в группе (6).

Следующий матч сборная России проведет 1 сентября дома против команды Хорватии. Словаки в тот же день на выезде сыграют против словенцев.

Футбол. Чемпионат мира-2022. Отбор. Группа H
КомандаИВНПМячиО
1Хорватия32014-16
2Россия32016-46
3Словакия31204-35
4Кипр31111-14
5Словения31022-33
6Мальта30123-81

 

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