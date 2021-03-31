Александр Мостовой: Алексея Миранчука стоило выпустить с первых минут в игре со словаками

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову стоило выпустить полузащитника итальянской "Аталанты" Алексея Миранчука в стартовом составе в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Словакии. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист сборной России Александр Мостовой.

Встреча в Трнаве завершилась победой словаков со счетом 2:1. Миранчук на 58-й минуте встречи заменил Рифата Жемалетдинова.

"По отсутствию Миранчука у меня были вопросы с первой игры против сборной Мальты, когда он не вышел в основном составе. Видимо, Черчесов не видит его в основном составе", - сказал Мостовой.

В перерыве Андрей Мостовой вышел на поле вместо Юрия Жиркова, но на 65-й минуте полузащитника "Зенита" заменил нападающий Александр Соболев. "Обратная замена Андрея Мостового для меня непонятна. Я вообще не понял, зачем он его выпустил и зачем убрал. Это вопросы к главному тренеру", - отметил Мостовой.

"Честно говоря, думал, что наши сегодня не проиграют. К этому были близки, но словаки с точки зрения самоотдачи провели одну из лучших своих игр за последнее время. Роберт Мак забил гол за счет индивидуального мастерства. Тут не нужно никого винить, нужно похвалить словацкого футболиста", - резюмировал Мостовой.

В турнирной таблице группы H сборная России занимает второе место, набрав шесть очков в трех матчах. Следующий матч сборная России проведет 1 сентября дома против команды Хорватии.