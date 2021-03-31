Черчесов: словацким футболистам в какой-то степени повезло в матче со сборной России

ТАСС, 31 марта. Команда Словакии оказалась удачливее в матче отборочного этапа чемпионата мира 2022 года со сборной России. Об этом журналистам заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Встреча прошла во вторник в Трнаве и завершилась победой сборной Словакии со счетом 2:1.

"Сегодня словаки оказались удачливее, возможно, в какой-то степени им повезло. Конечно, мы разочарованы, не взяли очков, не все получилось, что планировали. Словацкая команда не удивила нас в плане тактики, мы никаких новшеств не увидели. Но словаки вышли заряженными на игру, сегодня был матч хорошего европейского уровня сборных", - отметил Черчесов.

"Мы немного медленно развивали наши атаки, особенно в первом тайме. Это единственный момент, который мне не понравился. Результат может быть разным, но мы хотели играть в более динамичный футбол. Во втором тайме мы это видели, а первом нам этого не удалось", - добавил главный тренер сборной России.

Черчесов считает, что исход игры решили нюансы. "Я бы не сказал, что мы недооценили словацкую команду, мы знали, что они сильны на стандартах и готовились к этому. К сожалению, пропустили гол со стандарта, и игра была на руку словакам, потому что они могли отойти и играть на контратаках. Во втором тайме мы два раза поменяли систему, забили гол, оказывали давление, но, к сожалению, еще один раз неудачно сыграли в обороне", - заключил Черчесов.

Следующий матч сборная России проведет 1 сентября дома против команды Хорватии.