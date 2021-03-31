Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира серии "Мастерс" в Майами

ТАСС, 31 марта. Россиянин Даниил Медведев одержал победу над представителем США Фрэнсисом Тиафо в матче четвертого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Майами.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу 25-летнего россиянина, посеянного на турнире под первым номером. В четвертьфинале Медведев сыграет с испанцем Роберто Баутиста-Агутой (седьмой номер посева).

Медведев является второй ракеткой мира и чемпионом 10 турниров АТР. Россиянин играл в финалах двух турниров серии Большого шлема - Открытого чемпионата США (2019) и Открытого чемпионата Австралии (2021). 23-летний Тиафо располагается на 58-й строчке рейтинга, он является победителем одного турнира ATP.

Турнир в Майами проходит с 1985 года, соревнования проводятся на покрытии "хард" и относятся к категории "Мастерс". Действующим победителем является швейцарец Роджер Федерер, выигравший турнир 2019 года. В 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса. Призовой фонд турнира составляет $4,3 млн.