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ЧМ-2022 по футболу

Прядкин надеется, что тренеры россиян сделают правильные выводы после неудачи со словаками

Сборная России во вторник проиграла словакам со счетом 1:2 в матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года
Президент РПЛ Сергей Прядкин Максим Григорьев/ТАСС
Описание
Президент РПЛ Сергей Прядкин
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по футболу должен сделать правильные выводы после поражения от словаков в матче отборочного этапа чемпионата мира. Такое мнение ТАСС высказал президент Тинькофф - Российской премьер-лиги, вице-президент Российского футбольного союза Сергей Прядкин.

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Россияне выиграли два матча из трех в рамках стартовавшего отборочного турнира. Во вторник команда Станислава Черчесова уступила словакам со счетом 1:2.

"Мы изначально понимали, что группа у нас очень плотная и ровная. Как видим, проходных игр нет - все теряют очки, включая команды, которые были в первой и второй корзинах, - сказал Прядкин. - На мой взгляд, сборная России начала отборочную кампанию нормально, хотя, конечно, поражение от Словакии в равном и тяжелом матче достаточно обидное. Даже ничья, к которой мы были близки, позволила бы сохранить отрыв от соперников".

"Но в любом случае вся борьба впереди. Думаю, тренерский штаб Станислава Черчесова сделает правильные выводы", - добавил Прядкин.

Следующий матч сборная России проведет 1 сентября дома против команды Хорватии, которая лидирует в отборочной группе за счет дополнительных показателей.

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