Первая осечка. Сборная России проиграла словакам в матче отбора чемпионата мира

ТАСС, 31 марта. Сборная России по футболу потерпела первое поражение в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года, уступив на выезде команде Словакии со счетом 1:2. Встреча прошла в Трнаве без зрителей.

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Команды подходили к игре с противоположными настроениями. Подопечные Станислава Черчесова в двух стартовых отборочных матчах группы Н набрали максимально возможные шесть очков, переиграв мальтийцев (3:1) и словенцев (2:1), и занимали первое место в турнирной таблице. Словаки сенсационно потеряли очки в матчах с аутсайдерами группы киприотами (0:0) и мальтийцами (2:2). Причем во второй встрече словацкие футболисты уступали с разницей в два мяча после первого тайма. Черчесов не сделал ни одного изменения в стартовом составе по сравнению с матчем со словенцами. Сборная России снова начала встречу по схеме с тремя центральными защитниками. Причем Георгий Джикия и Андрей Семенов проводили третью встречу за семь дней без замен. Обе команды осторожно начали матч и долгое время не могли нанести ни одного удара в створ. Однако на 38-й минуте первый же опасный момент у ворот Антона Шунина обернулся голом. Защитник итальянского "Интера" Милан Шкриньяр остался один в штрафной после подачи углового в исполнении бывшего игрока "Зенита" Роберта Мака и неотразимо пробил в дальний от российского вратаря угол.

ЦСКА и «Спартак» вместе даже в сборной ❤️❤️



Наши парни пока проигрывают словакам, но во втором тайме все еще можно исправить. Смотри продолжение игры в Трнаве на Матч ТВ прямо сейчас https://t.co/xydODSVono pic.twitter.com/1o3xDhnpOb — Матч ТВ (@MatchTV) March 30, 2021

Гол стал следствием неразберихи между Джикией и Марио Фернандесом. Защитники сборной России персонально играли против своих оппонентов, одним из которых был Шкриньяр. Словаки своими перемещениями запутали россиян, в результате чего два футболиста в красной форме столкнулись друг с другом и не смогли помешать автору гола. Шкриньяр является самым опасным игроком сборной Словакии при стандартных положениях, именно он отметился забитым мячом и результативной передачей после двух угловых в игре с мальтийцами. В концовке первого тайма Фернандес имел шанс реабилитироваться, но после подачи Александра Головина с близкого расстояния пробил точно в руки вратарю Душану Куцяку. "Мы немного медленно развивали наши атаки, особенно в первом тайме. Это единственный момент, который мне не понравился", - отметил Черчесов после матча. Бывшие игроки "Зенита" огорчили россиян В перерыве Черчесов заменил Юрия Жиркова на Андрея Мостового, а на 58-й минуте Алексей Миранчук вышел на поле вместо получившего в первом тайме желтую карточку Рифата Жемалетдинова. Полузащитник "Локомотива" из-за дисквалификации пропустит следующую встречу отборочного турнира. С выходом Миранчука сборная России стала чаще угрожать воротам соперника, два неплохих момента не использовал капитан команды Артем Дзюба.

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На 71-й минуте Миранчук поучаствовал в голевой атаке россиян. Он обыгрался с Александром Головиным, а затем отдал передачу на Дзюбу, который скинул мяч под удар Далеру Кузяеву. С сильным ударом с линии штрафной голкипер словаков справился, но Фернандес оказался первым на мяче и отправил его в сетку.

Раз удар, два удар – и все-таки Марио заколотил мяч в ворота Словакии ⚽️



Парни, нужно забить еще pic.twitter.com/tRUIfYeGPo — Матч ТВ (@MatchTV) March 30, 2021

"По отсутствию Миранчука у меня были вопросы с первой игры против сборной Мальты, когда он не вышел в основном составе. Видимо, Черчесов не видит его там", - сказал ТАСС бывший игрок сборной России Александр Мостовой. До этого Андрей Мостовой был заменен на Александра Соболева. Черчесов сделал обратную замену Мостового уже во второй раз. Впервые это произошло в матче Лиги наций с командой Турции 11 октября. "Вышел второй нападающий, когда команда проигрывает, то надо добавлять. Мы забили гол, который так ждали, но быстро пропустили. Замена Мостового значила, что нам нужно было выпустить второго нападающего, поменять тактику, в которую он не вписывался", - пояснил Черчесов. Но через три минуты после забитого гола россиянам снова пришлось отыгрываться. Роберт Мак, получив передачу от другого бывшего игрока "Зенита" Томаша Губочана в штрафной площадке обыграл Семенова и Магомеда Оздоева и точно пробил в противоход Шунину. "У Мака получилось ударить под ногу в ближний угол. Ситуация сложилась, что после забитого гола мы посчитали, что сейчас дожмем, немного расслабились", - сказал Оздоев.

А вот и тот самый гол Мака, который оказался решающим



Ждем от нашей сборной достойного ответа в домашней игре pic.twitter.com/3G2w5f47NH — Матч ТВ (@MatchTV) March 30, 2021

Дзюба не спас В концовке встречи сборная России могла уйти от поражения, но мяч после удара Дзюбы головой прошел рядом со штангой. Капитан сборной России и автор дубля в предыдущем матче ушел с поля без забитого мяча и не сумел догнать Александра Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды. А активе Дзюбы осталось 29 голов, что на один меньше, чем у Кержакова.

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"Результат может быть разным, но мы хотели играть в более динамичный футбол. Во втором тайме мы это видели, а в первом нам этого не удалось. Сегодня словаки оказались удачливее, возможно, в какой-то степени им повезло", - сказал Черчесов. Сборная России во второй раз проводила три матча за семь дней. График игр национальных команд уплотнился в связи с переносом матчей из-за пандемии коронавируса. В ноябре россияне провели товарищескую встречу с молдаванами (0:0) и два матча Лиги наций с турками (2:3) и сербами (0:5). Второй раз подряд самой неудачной для российских футболистов стала третья игра. "Закономерности в этом никакой нет. Со словаками был абсолютно другой матч, другого накала. Игра могла закончиться и вничью, мы могли и выиграть, но сегодня соперник оказался удачливее", - подчеркнул Черчесов. "Во втором тайме прибавили, но нам нужно было с первых минут так играть, силы есть. Только чемпионат начался, сыграли немного игр, у всех были силы, замены сделали, прибавили в мощности", - отметил Оздоев. Турнирная ситуация В турнирной таблице группы H сборная России занимает второе место, набрав шесть очков в трех матчах, словаки с пятью очками идут третьими. Сборная Кипра выиграла у команды Словении (1:0), а хорваты обыграли мальтийцев (3:0). Сборная Хорватии также набрала шесть очков и вышла на первое место в группе благодаря лучшей разности забитых и пропущенных мячей. На четвертой строчке располагаются киприоты (4 очка), на пятой - словенцы (3), а замыкают таблицу мальтийцы (1).

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"Мы изначально понимали, что группа у нас очень плотная и ровная. Как видим, проходных игр нет - все теряют очки, включая команды, которые были в первой и второй корзинах. На мой взгляд, сборная России начала отборочную кампанию нормально, хотя, конечно, поражение от Словакии в равном и тяжелом матче - достаточно обидное. Даже ничья, к которой мы были близки, позволила бы сохранить отрыв от соперников", - сказал ТАСС вице-президент Российского футбольного союза, президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин. Следующий матч сборная России проведет 1 сентября дома против команды Хорватии. Прямую путевку в финальную стадию чемпионата мира в Катаре получат команды, занявшие первые места в отборочных группах. Сборные, финишировавшие на вторых местах, сыграют в раунде плей-офф за право поехать в Катар.