Шайбы Панарина и Бучневича помогли "Рейнджерс" обыграть "Вашингтон" в матче НХЛ

Шайбы в составе победителей забросили Филип Хитил (16-я минута), Каапо Какко (45), Адам Фокс (47), Артемий Панарин (56) и Павел Бучневич (60, в пустые ворота). У проигравших отличились Ти Джей Оши (3) и Ник Дауд (5).

Панарин также отметился двумя результативными передачами, всего на его счету 32 очка (девять голов + 23 передачи) в 24 матчах текущего сезона. Бучневич забросил 14 шайбу в нынешнем сезоне и набрал 32 очка (14+18) в 34 играх. Вратарь команды Игорь Шестеркин отразил 30 бросков.

Игроки "Вашингтона" Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов очков не набрали.

"Вашингтон" лидирует в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 50 очков после 35 матчей. "Рейнджерс" идут на шестом месте с 36 очками в 35 играх. Следующий матч команда из Нью-Йорка проведет 2 апреля в гостях против "Баффало". "Вашингтон" в тот же день сыграет на выезде с "Нью-Йорк Айлендерс".

В других матчах игрового дня "Коламбус" на выезде обыграл "Тампу" (3:1), "Флорида" дома победила "Детройт" (4:1), вратарь хозяев Сергей Бобровский отразил 35 бросков.