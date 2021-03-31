Рублев обыграл Чилича и вышел в четвертьфинал теннисного турнира серии "Мастерс" в Майами

ТАСС, 31 марта. Россиянин Андрей Рублев победил хорвата Марина Чилича в четвертом круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Майами. Призовой фонд соревнований составляет $4,3 млн.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу 23-летнего россиянина, имеющего четвертый номер посева на турнире. В четвертьфинале Рублев сыграет с американцем Себастьяном Кордой, который по ходу турнира обыграл россиянина Аслана Карацева (17-й номер посева) и девятую ракетку мира аргентинца Диего Шварцмана (5).

Рублев занимает восьмое место в рейтинге ATP. В его активе восемь титулов под эгидой организации. Он четырежды доходил до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема - на открытых чемпионатах США (2017, 2020), Франции (2020) и Австралии (2021).

Чиличу 32 года, он располагается на 45-м месте в мировом рейтинге и имеет в активе 16 титулов АТР. Он дважды доходил до финала турниров серии Большого шлема - на Уимблдоне (2017) и открытом чемпионате Австралии (2018).

Турнир в Майами проходит с 1985 года, соревнования проводятся на покрытии "хард" и относятся к категории "Мастерс". Действующим победителем является швейцарец Роджер Федерер, выигравший турнир 2019 года. В 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса. Турнир завершится 3 апреля.