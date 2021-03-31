Константин Цзю начал работу над кандидатской диссертацией в УрФУ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю приступил к работе над кандидатской диссертацией в Уральском федеральном университете (УрФУ). Об этом ТАСС сообщил вице-президент Российского студенческого спортивного союза, директор Института физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ Евгений Шурманов.

"Из именитых спортсменов-выпускников двое изъявили желание защитить диссертацию: это Антон Шипулин и Константин Цзю. Но Цзю уже находится на два шага впереди: мы обсуждаем с научным руководителем тему работы, уже имеются научные статьи", - сказал Шурманов.

В 2019 году в вузе сообщали, что спортсмен готовится к написанию кандидатской диссертации. В 2012 году Цзю получил диплом УрФУ, темой его дипломной работы была "Особенности реализации областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области на 2011-2015 годы".

Цзю 51 год, он завершил карьеру в возрасте 36 лет после поражения от австралийца Рикки Хаттона. Всего на его счету 31 победа (25 нокаутом) и два поражения. Цзю также является победителем Игр доброй воли, чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы среди любителей.

УрФУ основан в 1920 году и является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 35 тыс. студентов.