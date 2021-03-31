"Даллас" уступил "Нэшвиллу" в матче НХЛ. Гурьянов отдал голевую передачу

В составе победителей отличились Роман Йоси (30-я минута), Калле Ярнкрок (45) и Ээли Толванен (62). У проигравших голы на счету Джейсона Робертсона (27) и Рупа Хинтца (32).

ТАСС, 31 марта. "Даллас" уступил "Нэшвиллу" в овертайме со счетом 2:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Нападающий "Далласа" Денис Гурьянов отметился голевой передачей, набрав 17 очков (шесть голов + 11 передач) в 33 матчах текущего сезона. Вратарь "Далласа" Антон Худобин отразил 23 броска. Нападающий "Нэшвилла" Яков Тренин не сумел отличиться.

Даллас" занимает седьмое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 32 очка после 33 игр. "Нэшвилл" одержал шестую победу подряд и идет четвертым с 39 очками в 37 встречах. Следующий матч команды проведут 2 апреля в Нэшвилле.

В другом матче игрового дня "Чикаго" дома обыграл "Каролину" со счетом 2:1. Единственную шайбу в составе гостей забросил Андрей Свечников.