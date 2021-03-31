Вратарь "Рейнджерс" Шестеркин прокомментировал свою игру в матче НХЛ против "Вашингтона"

"Рейнджерс" в ночь на среду обыграли "Вашингтон" со счетом 5:2. Обе шайбы хоккеисты столичной команды забросили в течение первых пяти минут игры. Шестеркин отразил 30 бросков и был признан второй звездой матча.

ТАСС, 31 марта. Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин после двух пропущенных шайб в матче регулярного чемпионата против "Вашингтона" сумел перестроиться и продолжить выполнять свою работу. Об этом заявил Шестеркин, комментарий которого приводит журналист газеты USA Today Винс Меркольяно .

"Я просто делал свою работу, - сказал Шестеркин. - После двух пропущенных шайб сумел перестроиться и продолжил выполнять свои обязанности. Бросок за броском, сейв за сейвом".

"Рейнджерс" идут на шестом месте в турнирной таблице Восточного дивизиона с 36 очками в 35 играх. "Вашингтон" лидирует, набрав 50 очков после 35 матчей.

Шестеркин был выбран "Рейнджерс" на драфте НХЛ в 2014 году в четвертом раунде под общим 118-м номером. Он проводит второй сезон в лиге, в текущем чемпионате он сыграл в 18 матчах и одержал восемь побед.