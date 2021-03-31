Чемпион мира по биатлону Цветков рассказал о первом за два года серьезном успехе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 марта. /ТАСС/. Отсутствие проблем при подготовке к чемпионату России по биатлону помогло чемпиону мира 2017 года в эстафете Максиму Цветкову занять второе место в спринте. Об этом он рассказал журналистам после окончания соревнований.

"Последние два месяца подготовка складывалась хорошо, потому что я на сто процентов выполнил подготовительный план, чего со мной давно не случалось, - сказал Цветков. - Сейчас здоровье не подвело, все было хорошо".

"Я уже два года не выступал на международных соревнованиях. Это было не по причине того, что я не хотел, в этом сезоне у меня был настрой отобраться в команду, но после первого этапа Кубка России я заболел ковидом, и форма по сезону была ужасной. Хорошо, что сейчас все в порядке", - добавил он.

Цветков только раз привлекался к выступлению за сборную России после сезона-2017/18, который он завершил победой в масс-старте на этапе Кубка мира в Тюмени. Последние два сезона он не проходил в основной состав национальной команды.

Цветкову 29 лет, он является многократным победителем и призером этапов Кубка мира, чемпионом Европы 2014 года.