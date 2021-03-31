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Летние олимпийские виды спорта

Легкоатлетка Мария Ласицкене возобновила подготовку к олимпийскому сезону

По словам тренера спортсменки Геннадия Габриляна, сезон для нее начнется 23 мая
Мария Ласицкене Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Мария Ласицкене
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Действующая чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене возобновила тренировки и начала подготовку к летнему сезону. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсменки Геннадий Габрилян.

"Мария начала готовиться к летнему сезону, сейчас она занимается ОФП (общефизической подготовкой - прим. ТАСС), - сказал Габрилян. - Мария тренируется самостоятельно, строго следуя написанному мной плану. Так мы делаем уже не первый год, но после каждого занятия созваниваемся и все обсуждаем. Она делает небольшие упражнения на выносливость, а также проделывает общепрыжковую и силовую работу".

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"28 апреля хотим начать технические тренировки. Планируем начать сезон 23 мая на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате. В этом сезоне я наметил подготовку, отталкиваясь именно от этого старта", - добавил тренер.

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) 18 марта принял решение возобновить выдачу статусов нейтральных спортсменов (ANA) российским легкоатлетам, однако Всероссийская федерация легкой атлетики пока не получила регламент получения статуса ANA.

Главным стартом сезона станут Олимпийские игры в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа. Согласно решению World Athletics, на этом турнире могут выступить не более 10 российских легкоатлетов.

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