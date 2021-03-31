Легкоатлетка Мария Ласицкене возобновила подготовку к олимпийскому сезону

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Действующая чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене возобновила тренировки и начала подготовку к летнему сезону. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсменки Геннадий Габрилян.

"Мария начала готовиться к летнему сезону, сейчас она занимается ОФП (общефизической подготовкой - прим. ТАСС), - сказал Габрилян. - Мария тренируется самостоятельно, строго следуя написанному мной плану. Так мы делаем уже не первый год, но после каждого занятия созваниваемся и все обсуждаем. Она делает небольшие упражнения на выносливость, а также проделывает общепрыжковую и силовую работу".