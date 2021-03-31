Чемпион мира Цветков рассказал, что ему помогло не завершить карьеру в биатлоне

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 марта. /ТАСС/. Поддержка семьи помогла чемпиону мира 2017 года в эстафете Максиму Цветкову не завершить карьеру в биатлоне. Об этом он рассказал журналистам в среду после завоевания серебра в спринте на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

Серебро стало первой наградой для Цветкова в олимпийской дисциплине за последние два года.

"Семья - супруга и родители - помогали мне не потерять мотивацию, - сказал Цветков. - Самым сложным был не этот год, а прошлый. В этом году я уже находился в команде Санкт-Петербурга, где чувствовалась поддержка тренера".

"А сезон-2019/20 складывался очень непросто, я был один, без команды. Тогда было значительно тяжелее", - отметил он.

Цветков только раз привлекался к выступлению за сборную России после сезона-2017/18, который он завершил победой в масс-старте на этапе Кубка мира в Тюмени. "Что произошло после? Объяснение есть, но я его оставлю при себе. Это очень длинная тема, два года в коротком ответе не уместишь, произошло очень много всего", - отметил биатлонист.