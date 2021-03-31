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КХЛ

Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков второго раунда плей-офф

Лучшим нападающим стал Константин Окулов из ЦСКА
Константин Окулов Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Константин Окулов
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 31 марта. Шведский голкипер петербургского СКА Магнус Хелльберг признан лучшим вратарем второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба организации.

СКА во втором раунде плей-офф обыграл московское "Динамо" в серии со счетом 4-1. Вратарь в четырех матчах дважды сыграл "на ноль" и отразил 97,3% бросков по своим воротам.

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Лучшим защитником признан финн Вилле Покка из "Авангарда", омский клуб победил магнитогорский "Металлург" в серии со счетом 4-2. Покка сделал две результативные передачи при общем показателе полезности "+4".

Лучшим нападающим стал Константин Окулов из столичного ЦСКА. Московский клуб в серии победил ярославский "Локомотив" со счетом 4-3, Окулов набрал 7 очков (3 шайбы + 4 передачи) с общим показателем полезности "+3".

20-летний нападающий "Авангарда" Егор Чинахов признан лучшим новичком, на его счету четыре заброшенные шайбы при показателе полезности "+2".

Полуфинальные серии плей-офф стартуют 2 апреля.

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