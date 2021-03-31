Подготовка российских конькобежцев к Олимпиаде на европейских базах находится под вопросом

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Подготовка российских конькобежцев на европейских тренировочных базах к предстоящему олимпийскому сезону находится под вопросом в связи с эпидемиологической ситуацией. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.
"На сегодняшний день мы не понимаем, насколько сможем реализовать все те мероприятия, которые запланированы в рамках подготовки к Олимпийским играм, - сказала Барышева. - Это в первую очередь связано с действующими ограничительными мерами из-за текущей эпидемиологической ситуации. Соответственно, пока под вопросом остаются выезды в Европу на те тренировочные базы, которые традиционно используются конькобежцами в связи с тем, что нет альтернативы подобным базам в России. В остальном надеемся, что подготовка пройдет без срывов".
Барышева отметила, что уже сформировано понимание того, какие турниры будут играть особую роль при подготовке национальных команд по конькобежному спорту и шорт-треку к предстоящей Олимпиаде в Пекине. "Это, конечно же, этапы Кубка мира, которые также являются отборочными турнирами для завоевания квот на Олимпийские игры как в конькобежном спорте, так и в шорт-треке. Они традиционно начинаются в третьем-четвертом квартале года", - сказала исполнительный директор Союза конькобежцев России.
На вопрос о том, как будет проходить отбор в национальные команды на этапы Кубка мира, Барышева ответила: "Это пока обсуждается. Понимание есть, но финальный вариант, скорее всего, будет представлен на заседании исполкома Союза конькобежцев России, который пройдет в апреле".
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.