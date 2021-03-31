Подготовка российских конькобежцев к Олимпиаде на европейских базах находится под вопросом

"На сегодняшний день мы не понимаем, насколько сможем реализовать все те мероприятия, которые запланированы в рамках подготовки к Олимпийским играм, - сказала Барышева. - Это в первую очередь связано с действующими ограничительными мерами из-за текущей эпидемиологической ситуации. Соответственно, пока под вопросом остаются выезды в Европу на те тренировочные базы, которые традиционно используются конькобежцами в связи с тем, что нет альтернативы подобным базам в России. В остальном надеемся, что подготовка пройдет без срывов".

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Подготовка российских конькобежцев на европейских тренировочных базах к предстоящему олимпийскому сезону находится под вопросом в связи с эпидемиологической ситуацией. Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

Барышева отметила, что уже сформировано понимание того, какие турниры будут играть особую роль при подготовке национальных команд по конькобежному спорту и шорт-треку к предстоящей Олимпиаде в Пекине. "Это, конечно же, этапы Кубка мира, которые также являются отборочными турнирами для завоевания квот на Олимпийские игры как в конькобежном спорте, так и в шорт-треке. Они традиционно начинаются в третьем-четвертом квартале года", - сказала исполнительный директор Союза конькобежцев России.

На вопрос о том, как будет проходить отбор в национальные команды на этапы Кубка мира, Барышева ответила: "Это пока обсуждается. Понимание есть, но финальный вариант, скорее всего, будет представлен на заседании исполкома Союза конькобежцев России, который пройдет в апреле".

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.