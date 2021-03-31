Бабиков нацелен продолжать работать под руководством тренера биатлонной сборной Каминского

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 марта. /ТАСС/. Чемпион мира 2017 года в эстафете Антон Бабиков рассчитывает, что к олимпийскому сезону он продолжит готовиться под руководством старшего тренера мужской сборной России Юрия Каминского. Об этом он рассказал ТАСС после спринтерской гонки на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

"У меня есть огромное желание готовиться с Юрием Михайловичем, но решение за тренерами и руководством Союза биатлонистов России, - сказал Бабиков. - Мы досконально анализируем произошедшее, есть ответы на многие вопросы. Если я не попаду в команду, будет трудно исправить ошибки, причину которых мы уже поняли".

"Даже если не попаду в сборную, обязательно буду с ним консультироваться. Он мне помогал с тренировками и сейчас, когда я был вдали от команды. Приятно, когда есть контакт", - добавил он.

Бабиков потерял место в основной сборной после февральского чемпионата мира в Поклюке, где он неудачно выступил в двух гонках. "После я две недели провел с женой, с ребенком, старался тренироваться рядом с ними. Это принесло огромную пользу - на Кубке IBU я уже хотя бы мог шевелиться, пусть это была и не моя лучшая скорость. Но я хотя бы мог бежать, в отличие от многих гонок на Кубке мира. После провел небольшой сбор перед чемпионатом России", - сказал Бабиков.

"Что произошло по ходу сезона? Наслоение разных причин, коронавирус стал отправной точкой. Находясь здесь, Ханты-Мансийске, я ностальгирую по времени до болезни. Тогда мне удалось выиграть масс-старт на контрольной тренировке, стать третьим в спринте, я чувствовал себя прекрасно. Уезжая отсюда, начал болеть и сезон получился вот таким сложным", - добавил он.