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Зимние олимпийские виды спорта

Большунов и Терентьев выиграли командный спринт на чемпионате России по лыжным гонкам

Вторыми стали Иван Кириллов и Андрей Краснов, третьими - Денис Спицов и Иван Якимушкин
Александр Большунов EPA-EFE/KIMMO BRANDT
Описание
Александр Большунов
© EPA-EFE/KIMMO BRANDT

ТЮМЕНЬ, 31 марта. /ТАСС/. Лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев, представляющие Архангельскую область, заняли первое место в командном спринте на чемпионате России, который проходит в Тюмени.

Лыжники преодолели дистанцию за 20 минут 46,52 секунды. Вторыми стали Иван Кириллов и Андрей Краснов (Сахалинская область), их отставание составило 1,85 секунды, третьими - представляющие Тюменскую область Денис Спицов и Иван Якимушкин (+7,60).

В первом полуфинале Равиль Валиахметов и Владислав Афанасьев, представляющие Республику Удмуртия, заняли пятое место и прошли в финал. После финиша у Афанасьева произошел конфликт с Антоном Быковым, выступавшим с Иваном Селезневым за команду Республики Татарстан. Спортсмены обменялись оскорблениями, из-за чего Афанасьев и Валиахметов не были допущены к финалу.
Большунову 24 года, в сезоне-2020/21 он во второй раз в карьере стал победителем Кубка мира и выиграл престижную многодневку "Тур де Ски", а также завоевал первую золотую медаль чемпионата мира (в скиатлоне).

Ранее на чемпионате России в Тюмени Большунов выиграл спринт классическим стилем и скиатлон.
Терентьеву 21 год, на его счету две золотые медали Универсиады 2019 года. На чемпионате России в Тюмени он завоевал серебро в спринтерской гонке.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Тюмени с 27 марта по 4 апреля.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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