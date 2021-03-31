Большунов и Терентьев выиграли командный спринт на чемпионате России по лыжным гонкам

ТЮМЕНЬ, 31 марта. /ТАСС/. Лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев, представляющие Архангельскую область, заняли первое место в командном спринте на чемпионате России, который проходит в Тюмени.

Лыжники преодолели дистанцию за 20 минут 46,52 секунды. Вторыми стали Иван Кириллов и Андрей Краснов (Сахалинская область), их отставание составило 1,85 секунды, третьими - представляющие Тюменскую область Денис Спицов и Иван Якимушкин (+7,60).

В первом полуфинале Равиль Валиахметов и Владислав Афанасьев, представляющие Республику Удмуртия, заняли пятое место и прошли в финал. После финиша у Афанасьева произошел конфликт с Антоном Быковым, выступавшим с Иваном Селезневым за команду Республики Татарстан. Спортсмены обменялись оскорблениями, из-за чего Афанасьев и Валиахметов не были допущены к финалу.

Большунову 24 года, в сезоне-2020/21 он во второй раз в карьере стал победителем Кубка мира и выиграл престижную многодневку "Тур де Ски", а также завоевал первую золотую медаль чемпионата мира (в скиатлоне).

Ранее на чемпионате России в Тюмени Большунов выиграл спринт классическим стилем и скиатлон.

Терентьеву 21 год, на его счету две золотые медали Универсиады 2019 года. На чемпионате России в Тюмени он завоевал серебро в спринтерской гонке.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Тюмени с 27 марта по 4 апреля.