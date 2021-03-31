Оргкомитет российской части Евро утвердил заполняемость трибун на 50% во время турнира

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Оргкомитет российской части чемпионата Европы по футболу и власти Санкт-Петербурга утвердили проведение матчей турнира в городе с 50-процентной заполняемостью трибун. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета российской части Евро Алексей Сорокин.

"Оргкомитет поддержал применение базового сценария, заключающегося в допуске 50% зрителей на стадион, - сказал Сорокин. - Город и мы готовим уведомление в УЕФА, которое должны отправить до 7 апреля".

"УЕФА 9 апреля должен вынести решение. Не предполагается, что УЕФА сможет скорректировать предельные величины, все-таки это прерогатива принимающего города. Поэтому УЕФА, скорее всего, подтвердит", - добавил собеседник ТАСС.

Матчи чемпионата Европы пройдут в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля 2021 года. В Санкт-Петербурге состоятся игры Бельгия - Россия (12 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), а также один из четвертьфиналов турнира.