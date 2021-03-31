В оргкомитете допустили увеличение числа зрителей на матчах Евро в Петербурге

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга могут увеличить допустимое количество зрителей на матчах чемпионата Европы по футболу в городе. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета российской части Евро Алексей Сорокин.

Ранее Сорокин сообщил, что оргкомитет и власти города утвердили проведение матчей турнира в городе с 50-процентной заполняемостью трибун.

"У каждого города есть возможность увеличить допуск зрителей свыше обозначенного предела. Предельный срок такого расширения - 28 апреля, - сказал Сорокин. - Здесь трудный баланс между удовлетворением высокого интереса болельщиков и соблюдением всех норм, надо смотреть на развитие эпидемиологической ситуации и исходя из этого принимать решение. Если будут существенные улучшения, то мы не исключаем такой возможности".

Турнир пройдет в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге состоятся игры Бельгия - Россия (12 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), а также один из четвертьфиналов турнира.