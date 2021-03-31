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Биатлон

Биатлонистка Ушкина после завоевания медали чемпионата России перейдет в сборную Румынии

Про возможный переход спортсменки в румынскую команду сообщалось в августе 2020 года
© Сергей Бобылев/ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 марта. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата России по биатлону Наталья Ушкина со следующего сезона будет выступать за Румынию. Об этом она рассказала ТАСС.

В среду Ушкина стала второй в спринтерской гонке на чемпионате России в Ханты-Мансийске. Про возможный переход биатлонистки в румынскую команду сообщалось в августе 2020 года.

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"Переход в сборную Румынии состоится, - сказал а Ушкина. - Я получила румынское гражданство, так что с нового сезона буду выступать за новую команду".

"Какой смысл было стартовать здесь? Румынский паспорт я получила совсем недавно. Поскольку половину сезона меня содержала Мордовия, я, грубо говоря, им была должна - регион приобретал мне патроны, давал винтовку. Плюс соревновательная практика", - сказала Ушкина.

Биатлонистка отметила, что присоединится к румынской сборной в мае. Ее мечта - выступить на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. "Это главная цель в сезоне", - сказала она.

Ушкиной 24 года. В юношеском возрасте она привлекалась в сборную для выступления на международных стартах, на взрослом уровне за главную команду страны не выступала.

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