Биатлонистка Павлова хочет остаться на самоподготовке перед олимпийским сезоном

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 марта. /ТАСС/. Россиянка Евгения Павлова рассчитывает, что руководство Союза биатлонистов России (СБР) позволит ей готовиться к олимпийскому сезону по плану личного тренера. Об этом она рассказала журналистам после победы в спринте на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

"Работа с личным тренером очень положительно сказалась на моей подготовке, поэтому я бы продолжила тренироваться с ним, - сказала Павлова. - Каждый новый тренер будет предлагать свою подготовку, независимо от того, что мы делали раньше. А на самоподготовке я смогу улучшить результат, это позволит сделать шаг вперед, а не назад".

Спортсменка отметила, что будет просить президента СБР Виктора Майгурова позволить ей готовиться по своим планам. "Будем искать компромисс, чтобы принести результат именно России, - отметила она. - В любом случае с командой надо будет готовиться 50 на 50, чтобы был спарринг и командная работа".

Олимпийские игры пройдут в Пекине в феврале 2022 года.