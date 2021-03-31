Боксерский бой между Софьей Очигавой и Фирузой Шариповой отменен

Очигава и Шарипова проводили поединок в 2016 году, тогда победила спортсменка из России. Бой-реванш был запланирован на 19 июня 2020 года, но был отменен из-за пандемии коронавируса и теперь назначен на 3 апреля.

ТАСС, 31 марта. Поединок между россиянкой Софьей Очигавой и представительницей Казахстана Фирузой Шариповой, который должен был пройти 3 апреля в Казани, отменен из-за отсутствия финансирования. Об этом сообщил менеджер спортсменок Сергей Завилейский, комментарий которого приводит пресс-служба Федерации бокса России.

"В первую очередь реванш был нужен Фирузе Шариповой. Один из казахстанских бизнесменов пообещал профинансировать проведение этого значимого и ожидаемого поединка, были выделены деньги на подготовку, и больше недели назад должна была прийти оплата гонораров боксерам, санкций и других расходов по организации боя, - сказал Завилейский. - Обе девушки вложили колоссальные силы в подготовку, которая заняла более двух месяцев, но теперь мы не можем дозвониться до этого человека, он не отвечает на сообщения и не берет трубку, деньги мы не получили".

Очигаве 33 года, она является двукратной чемпионкой мира (2005, 2006), серебряным призером Олимпийских игр 2012 года, трехкратным чемпионом Европы (2005, 2007, 2009). Спортсменка провела четыре боя, одержав четыре победы, один поединок был признан не состоявшимся.

Шариповой 26 лет, она является бронзовым призером чемпионата Азии 2012 года. Спортсменка является чемпионкой мира по версии Всемирного боксерского союза с 2017 года. В ее активе 12 побед в 13 боях.