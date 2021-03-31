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Летние неолимпийские виды спорта

Федерация регби России планирует увеличить состав участников премьер-лиги до 12 команд

Рассмотрение этого вопроса будет продолжено на заседании высшего совета ФРР в апреле

ТАСС, 31 марта. Состав участников Лиги ставок - чемпионата России по регби может увеличиться с 10 до 12 команд в следующем сезоне. Об этом сообщил председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

"Нам хотелось бы, несмотря на многие сложности, увеличивать состав нашего высшего эшелона, чтобы в нем играли 12 команд, а не 10, - сказал Артемьев. - Это более плотный календарь, это сложности, но мы должны их преодолеть. И я думаю, что именно в такие сложные периоды нужно принимать вот такие оптимистичные решения. В конце концов, если что, мы сможем их как-то скорректировать, но сейчас нужно показать перспективу тем клубам, которые хорошо играют в высшей лиге".

Рассмотрение этого вопроса будет продолжено на заседании высшего совета ФРР в апреле.

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