Федерация регби России планирует увеличить состав участников премьер-лиги до 12 команд

ТАСС, 31 марта. Состав участников Лиги ставок - чемпионата России по регби может увеличиться с 10 до 12 команд в следующем сезоне. Об этом сообщил председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

"Нам хотелось бы, несмотря на многие сложности, увеличивать состав нашего высшего эшелона, чтобы в нем играли 12 команд, а не 10, - сказал Артемьев. - Это более плотный календарь, это сложности, но мы должны их преодолеть. И я думаю, что именно в такие сложные периоды нужно принимать вот такие оптимистичные решения. В конце концов, если что, мы сможем их как-то скорректировать, но сейчас нужно показать перспективу тем клубам, которые хорошо играют в высшей лиге".

Рассмотрение этого вопроса будет продолжено на заседании высшего совета ФРР в апреле.