КХЛ готова проработать с международной федерацией вопрос уменьшения экипировки вратарей

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) готова проработать с Международной федерацией хоккея (IIHF) вопрос уменьшения экипировки вратарей. Об этом журналистам сообщил член совета директоров КХЛ, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

Заседание совета директоров КХЛ состоялось в среду в Москве.

"Уменьшение экипировки вратарей - интересная идея, которая должна быть проработана совместно с IIHF и со всеми нашими коллегами, - сказал Ротенберг. - Думаю, что мы все к этому в итоге придем, вопрос в том, когда это будет - со следующего сезона или позже. То же самое про размер площадок".