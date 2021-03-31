Федерация хоккея России решила вопрос с визами на юниорский чемпионат мира

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Вопрос с визами в США для участия юниорской сборной России по хоккею в чемпионате мира 2021 года решен. Об этом журналистам сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба сборной России Роман Ротенберг.

17 марта стало известно, что у юниорской сборной России возникли вопросы по получению виз в США и Международная федерация хоккея заявила, что поможет их решить.

"С визами вопрос решили. Все будет в порядке, все вовремя полетят, - сказал Ротенберг. - Огромная благодарность [президенту ФХР] Владиславу Третьяку и американской стороне. Это для нас очень важный турнир, у нас задача выиграть золото".

Мировое первенство пройдет в США с 26 апреля по 6 мая. Главные матчи примет арена в Фриско. В группе B, где предстоит сыграть россиянам, также выступят сборные США, Чехии, Финляндии и Германии. Матчи группы B пройдут в Фриско, группы А, в которой сыграют Белоруссия, Швеция, Канада, Латвия и Швейцария, состоятся в Плейно.