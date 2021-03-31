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КХЛ

Роман Ротенберг: клубам КХЛ нужно прийти к единому размеру площадки

Начиная с предстоящего чемпионата мира матчи мировых первенств и Олимпиад будут проходить на канадских площадках
Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг Пресс-служба ФХР
Описание
Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг
© Пресс-служба ФХР

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Клубам Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нужно прийти к единому размеру площадки. Такое мнение журналистам высказал член совета директоров КХЛ, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

Клубы КХЛ играют на площадках финских (60х28 м) и канадских (60х26 м) размеров. Нижегородское "Торпедо" проводит свои домашние матчи на площадке размером 60х29 м.

"Сейчас Олимпиада проводится на канадских площадках, конечно, хотелось бы, чтобы везде была одинаковая площадка. Но есть много технических преград. Например, в Магнитогорске это технически невозможно, потому что там финский проект", - сказал Ротенберг.

Начиная с предстоящего чемпионата мира матчи мировых первенств и Олимпиад будут проходить на канадских площадках.

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