Ласьков: вопрос продления контракта с Мозякиным должен решать тренер "Металлурга"

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Вопрос продления контракта с нападающим клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" Сергеем Мозякиным должен решаться главным тренером команды. Такое мнение журналистам высказал первый вице-президент клуба Сергей Ласьков.

Контракт 40-летнего Мозякина с "Металлургом" истекает по окончании нынешнего сезона.

"Это должен определить главный тренер, ему решать, видит ли он его в команде для решения тех задач, которые стоят перед клубом", - сказал Ласьков.

Ласьков отметил, что решение о продолжении карьеры зависит от желания самого хоккеиста. "Он хорошо проявил себя [в плей-офф], потому что у него была специальная подготовка, но даже при этом здоровье кончается, - отметил Ласьков. - Все зависит от самого Сергея, от его настроения, желания работать в зале. Потому что в его возрасте перед тем, как выйти на площадку, надо приличное время попахать в зале, даже ради одного матча".