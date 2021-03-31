В КХЛ назвали сумму долга "Адмирала" перед игроками и тренерами

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Задолженность владивостокского "Адмирала" перед хоккеистами и тренерами команды составляет 56 млн рублей. Об этом журналистам рассказал президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов.

В среду стало известно, что "Адмирал" принят в состав участников лиги и будет допущен к участию в следующем сезоне при условии погашения задолженности перед хоккеистами и тренерами за сезон-2017/18 в срок до 31 июля 2021 года.

"У "Адмирала" есть долги. Сегодня все [на совете директоров КХЛ] проголосовали за дополнительное условие - погашение долгов, - сказал Морозов. - На 2017 год у них был долг 146 млн рублей, сейчас он составляет 56 млн рублей".

"Адмирал" пропустил сезон-2020/21, поскольку бюджетные средства, которые должны были пойти на клуб, перенаправили на борьбу с пандемией коронавируса.