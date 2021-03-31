Морозов: хоккейный клуб "Спартак" закрыл задолженности по зарплате

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Московский "Спартак" несколько дней назад сумел закрыть задолженности по зарплате. Об этом журналистам рассказал президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов.

"У "Спартака" были долги, они закрыли их буквально на днях. На данный момент есть небольшие долги у одной команды, но это только из-за перевода средств. Можно сказать, что по прошедшему сезону мы не имеем никаких долгов", - сказал Морозов.

Ранее сообщалось, что "Адмирал", который будет выступать в КХЛ со следующего сезона, имеет задолженность в 56 млн рублей.