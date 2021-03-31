Есмантович: Континентальная хоккейная лига обсудила проведение игр с клубами НХЛ

В среду в Москве прошло заседание совета директоров КХЛ. "Заседание прошло конструктивно, мы обсудили интересные вещи, которые, наверное, будем вводить через совет директоров в будущем. Очень многое было сказано о развитии лиги. Мы проговорили некоторые вопросы, связанные с площадками, с популяризацией хоккея в рамках матча между КХЛ и НХЛ, обсудили вещи, которые связаны с изменением стратегии в лучшую сторону и, конечно же, "Адмирал", - сообщил Есмантович.

Также Есмантович ответил на вопрос о том, насколько возможно проведение матча между московским ЦСКА и клубом НХЛ. "Вопрос о том, насколько это возможно, будет прорабатываться и нами, и лигой, также в обсуждении примет участие Федерация хоккея России, но говорить об этом сегодня, конечно, преждевременно. Мы бы очень хотели этого, потому что это событие сегодняшнего времени - было бы замечательно увидеть лучших хоккеистов всего мира, как российских, так и североамериканских. Если это пройдет в рамках клуба - отлично, если в рамках сборной - тоже хорошо, но сказать точно, что это будет, например, завтра, конечно же, невозможно", - добавил президент ЦСКА.

Клубы НХЛ и КХЛ трижды встречались между собой. В октябре 2008 года в рамках Кубка Виктории в Берне "Рейнджерс" выиграли у магнитогорского "Металлурга" со счетом 4:3. В октябре 2010 года в товарищеских матчах СКА в Санкт-Петербурге обыграл "Каролину" (5:3), а "Финикс" в Риге выиграл у местного "Динамо" (3:1).