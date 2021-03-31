СМИ: Воробьев сохранит пост главного тренера клуба КХЛ "Металлург"

ТАСС, 31 марта. Илья Воробьев продолжить занимать пост главного тренера магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург". Об этом сообщает газета "Спорт-Экспресс".

В текущем сезоне "Металлург" по итогам регулярного чемпионата занял третье место в Восточной конференции, в плей-офф клуб проиграл в серии второго раунда омскому "Авангарду" со счетом 2-4.

Воробьеву 46 лет, он возглавляет "Металлург" с 2019 года. Также специалист работал в клубе в период с 2015 по 2017 год. Под его руководством магнитогорский клуб выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2015/16.