Участники шахматного турнира претендентов получат визы в Россию до конца недели

МОСКВА, 31 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Участники турнира претендентов в Екатеринбурге получат визы в Россию до конца текущей недели, Международная шахматная федерация (FIDE) оказывает им необходимую поддержку. Об этом ТАСС заявил президент FIDE Аркадий Дворкович.

"Подготовка идет полным ходом, вся команда работает, место проведения выбрано. Собственно, оно осталось тем же, что и было в марте прошлого года - отель "Хаятт", - сказал Дворкович. - Все участники готовятся, и знаю, что активно получают визы, а визовую поддержку мы им оказали. До понедельника эта проблема будет закрыта".

Участники успели провести все партии первого круга. В турнирной таблице лидерство делят россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв (оба - по 4,5 очка), далее идут россиянин Александр Грищук, нидерландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао (все - по 3,5), россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь (оба - по 2,5).