Участники шахматного турнира претендентов получат визы в Россию до конца недели

МОСКВА, 31 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Участники турнира претендентов в Екатеринбурге получат визы в Россию до конца текущей недели, Международная шахматная федерация (FIDE) оказывает им необходимую поддержку. Об этом ТАСС заявил президент FIDE Аркадий Дворкович.
Турнир претендентов, приостановленный весной прошлого года из-за пандемии коронавируса, возобновится 19 апреля в Екатеринбурге.
"Подготовка идет полным ходом, вся команда работает, место проведения выбрано. Собственно, оно осталось тем же, что и было в марте прошлого года - отель "Хаятт", - сказал Дворкович. - Все участники готовятся, и знаю, что активно получают визы, а визовую поддержку мы им оказали. До понедельника эта проблема будет закрыта".
Участники успели провести все партии первого круга. В турнирной таблице лидерство делят россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв (оба - по 4,5 очка), далее идут россиянин Александр Грищук, нидерландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао (все - по 3,5), россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь (оба - по 2,5).