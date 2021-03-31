Прививка от COVID-19 не будет обязательной для участников шахматного турнира претендентов

МОСКВА, 31 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Вакцинация участников турнира претендентов в Екатеринбурге от коронавируса не будет обязательной, это личный выбор каждого. Об этом ТАСС заявил президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

Турнир претендентов, приостановленный весной прошлого года из-за пандемии коронавируса, возобновится 19 апреля в Екатеринбурге.

"Обязаловки" по прививкам нет. Я не знаю, сколько из участников сделали прививки [от коронавируса], это не так принципиально, а, скорее, выбор каждого участника. Считаю, что все, кому прививки не противопоказаны, могут их сделать, это будет только к лучшему, но это будет выбор каждого участника".

Участники успели провести все партии первого круга. В турнирной таблице лидерство делят россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв (оба - по 4,5 очка), далее идут россиянин Александр Грищук, нидерландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао (все - по 3,5), россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь (оба - по 2,5).