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Футбол в России

Матч "Рубин" - "Динамо" перенесен на 1 мая из-за легкоатлетического марафона в Казани

Также на 2 мая перенесена встреча между "Химками" и "Уралом"

ТАСС, 31 марта. Встреча 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги между казанским "Рубином" и московским "Динамо" перенесена на 1 мая из-за проведения в Казани легкоатлетического марафона. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Игра начнется в 14:00 мск. Изначально встреча должна была состояться 2 мая.

Также сообщается, что игра между подмосковными "Химками" и екатеринбургским "Уралом" перенесена с 1 мая на 2 мая (14:00 мск).

После 23 туров "Рубин" занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 37 очков. "Динамо" идет шестым, набрав 39 очков.

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