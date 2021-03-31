Канчельскис: уровень молодежной сборной России по футболу был преувеличен экспертами

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Чемпионат Европы 2021 года показал, что молодежная сборная России по футболу была слишком возвышена экспертами. Такое мнение ТАСС высказал Андрей Канчельскис, побеждавший на молодежном чемпионате Европы в 1990 году.

В среду сборная России проиграла команде Дании со счетом 0:3 в матче третьего тура группового этапа молодежного чемпионата Европы. Россияне заняли третье место в группе, набрав три очка, и не сумели выйти в четвертьфинал.

"По итогам выступления хочу спросить, кто назвал их самой перспективной молодежной сборной России в истории? Играл детский сад - так в футбол играть на чемпионате Европы нельзя, - сказал Канчельскис. - Вроде бы играют в РПЛ, но так бездарно - просто смешно. И теперь я хочу послушать этих экспертов, называвших эту команду великой, великая была у нас молодежь в 1990-м", - добавил собеседник ТАСС.

"Ребят жалко, есть хорошие и неплохие, они бились, старались, но их слишком возвысили, - сказал Канчельскис. - Надо же сперва добиться результата, а потом говорить что угодно. Мы в 1990-м не говорили, что будем чемпионами, когда ехали на турнир".

Чемпионат Европы проводится каждые два года. Лучшим результатом молодежной сборной России является выход в 1/4 финала в 1994 и 1998 годах. После этого россияне только однажды смогли пробиться в финальную часть (2013), тогда, попав в группу со сборными Испании, Нидерландов и Германии, российская команда проиграла во всех матчах. Сборная СССР выигрывала турнир трижды.