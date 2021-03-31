Руководство РФС разочаровано результатом молодежной сборной России на чемпионате Европы

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Руководство Российского футбольного союза (РФС) разочаровано тем, как молодежная сборная страны выступила на чемпионате Европы. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь организации Александр Алаев.

Россияне не сумели выйти в четвертьфинал, заняв третье место на групповом этапе.

"Мы разочарованы результатом, так как гораздо большего ждали от этой команды. Мы восемь лет не попадали в финальную часть чемпионата Европы, смогли пройти тяжелую группу, - сказал Алаев. - Впервые за долгое время "молодежка" укомплектована игроками из команд РПЛ, многие из которых играют ключевую, системообразующую роль в своих клубах. Поэтому у нас и болельщиков от турнира были большие ожидания, и первая игра внушила оптимизм".

Россияне стартовали с победы над исландцами (4:1), но затем проиграли французам (0:2) и датчанам (0:3).

"Но матчи против сборных Франции и Дании показали наш истинный уровень, эти команды оказались гораздо сильнее нас во всех компонентах. К сожалению, довольно ранние голы в двух заключительных матчах ломали наш план на игру, а плана Б как такового у нас не оказалось. Без него сложно переломить неудачно складывающийся ход матча, плюс разница в физическом уровне, и в итоге нам не удалось показать, за счет чего мы хотели добиться положительного результата. Предстоят детальный разбор ситуации и беседа с тренерским штабом", - добавил он.