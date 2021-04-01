Передача Ничушкина помогла "Колорадо" разгромить "Аризону" в матче НХЛ

В составе победителей шайбы забросили Йоонас Донской (5, 7, 8-я минуты), Андре Бураковски (5, 57), Пьер Белльмар (6), Габриэль Ландескуг (39, 52), Микко Рантанен (47). У проигравших отличились Майкл Бантинг (5), Оливер Экман-Ларссон (8), Конор Гарланд (38). Команды забросили шесть шайб в течение 3 минут 27 секунд, что является пятым результатом в истории НХЛ. Донской забросил три шайбы за 7 минут 31 секунду со старта игры, установив рекорд "Колорадо".

Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин отдал голевую передачу и отметился результативным действием во втором матче подряд, всего на счету россиянина 17 очков (восемь голов + девять передач) в 35 матчах текущего сезона.

После четвертой пропущенной шайбы в составе "Аризона" произошла замена вратаря - вместо Адина Хилла на льду появился россиянин Иван Просветов, для которого этот матч стал дебютным в НХЛ. Просветов отразил 23 броска по своим воротам из 28. Он стал 11-м российским вратарем, сыгравшем в текущем сезоне НХЛ.

"Колорадо" набрал 50 очков в 35 матчах и занимает первое место в турнирной таблице Западного дивизиона. "Аризона" с 37 очками после 36 игр находится на пятой позиции.

Следующий матч "Колорадо" проведет 3 апреля дома против "Сент-Луиса", "Аризона" в тот же день приедет в гости к "Анахайму".