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НХЛ

Передача Ничушкина помогла "Колорадо" разгромить "Аризону" в матче НХЛ

"Колорадо" победил со счетом 9:3, хет-трик оформил нападающий команды Йоонас Донской
Валерий Ничушкин AP Photo/David Zalubowski
Описание
Валерий Ничушкин
© AP Photo/David Zalubowski

ТАСС, 1 апреля. "Колорадо" обыграл "Аризону" со счетом 9:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Йоонас Донской (5, 7, 8-я минуты), Андре Бураковски (5, 57), Пьер Белльмар (6), Габриэль Ландескуг (39, 52), Микко Рантанен (47). У проигравших отличились Майкл Бантинг (5), Оливер Экман-Ларссон (8), Конор Гарланд (38). Команды забросили шесть шайб в течение 3 минут 27 секунд, что является пятым результатом в истории НХЛ. Донской забросил три шайбы за 7 минут 31 секунду со старта игры, установив рекорд "Колорадо".

Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин отдал голевую передачу и отметился результативным действием во втором матче подряд, всего на счету россиянина 17 очков (восемь голов + девять передач) в 35 матчах текущего сезона.

После четвертой пропущенной шайбы в составе "Аризона" произошла замена вратаря - вместо Адина Хилла на льду появился россиянин Иван Просветов, для которого этот матч стал дебютным в НХЛ. Просветов отразил 23 броска по своим воротам из 28. Он стал 11-м российским вратарем, сыгравшем в текущем сезоне НХЛ.

"Колорадо" набрал 50 очков в 35 матчах и занимает первое место в турнирной таблице Западного дивизиона. "Аризона" с 37 очками после 36 игр находится на пятой позиции.

Следующий матч "Колорадо" проведет 3 апреля дома против "Сент-Луиса", "Аризона" в тот же день приедет в гости к "Анахайму".

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