Федерацию лыжных гонок России попросили разобраться в конфликте на чемпионате страны

ИЖЕВСК, 1 апреля. /ТАСС/. Команда Удмуртии обратилась в Федерацию лыжных гонок России с просьбой разобраться в конфликте Владислава Афанасьева и Антона Быкова, произошедшем на чемпионате страны в Тюмени. Об этом ТАСС в четверг сообщили в министерстве спорта республики.

В среду в первом полуфинале командного спринта Равиль Валиахметов и Афанасьев, представляющие на соревнованиях Удмуртию, заняли пятое место и прошли в финал. После финиша у Афанасьева произошел конфликт с Быковым, выступавшим с Иваном Селезневым за команду Республики Татарстан. Спортсмены обменялись оскорблениями, из-за чего Афанасьев и Валиахметов не были допущены к финалу.

"От команды Удмуртской Республики в Федерацию лыжных гонок России подана апелляция по данному инциденту с просьбой в кратчайшие сроки разобраться в ситуации и выразить позицию федерации по данному вопросу", - сказали в пресс-службе.