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Биатлон

Тренер биатлониста Сучилова: подавать протест на дисквалификацию было бессмысленно

Спортсмен был дисквалифицирован за использование двух обойм на огневом рубеже

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 апреля. /ТАСС/. Подавать протест на дисквалификацию Семена Сучилова за использование второй обоймы во время гонки преследования на чемпионате России по биатлону было бессмысленно. Об этом ТАСС сообщил Сергей Алтухов, тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа, за которую выступает биатлонист.

Сучилов в гонке занял третье место, но решением жюри он был дисквалифицирован.

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"Подавать протест на это решение было бесполезно, - сказал Алтухов. - По правилам соревнований он должен был доработать обойму. Если она сломалась, то он должен был использовать дополнительные патроны, как это происходит в эстафете. Или разрядить другую обойму, но не вставлять ее".

Победил в гонке Эдуард Латыпов, второе место занял Матвей Елисеев, третье место перешло к Максиму Цветкову.

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