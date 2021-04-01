Тренер биатлониста Сучилова: подавать протест на дисквалификацию было бессмысленно

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 апреля. /ТАСС/. Подавать протест на дисквалификацию Семена Сучилова за использование второй обоймы во время гонки преследования на чемпионате России по биатлону было бессмысленно. Об этом ТАСС сообщил Сергей Алтухов, тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа, за которую выступает биатлонист.

Сучилов в гонке занял третье место, но решением жюри он был дисквалифицирован.