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Биатлон

Здоровье не позволит Польховскому посетить тренерский совет Союза биатлонистов России

Тренерский совет пройдет 2 апреля в Ханты-Мансийске
Валерий Польховский Евгений Тумашов/ТАСС
Описание
Валерий Польховский
© Евгений Тумашов/ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 апреля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России Валерий Польховский по состоянию здоровья не сможет посетить тренерский совет Союза биатлонистов России (СБР). Об этом ТАСС сообщили в организации.

Тренерский совет пройдет 2 апреля в Ханты-Мансийске. На нем будут подведены итоги минувшего международного сезона и обсуждаться подготовка национальной команды к олимпийскому сезону.

Во время февральского чемпионата мира в Словении Польховский был госпитализирован, его здоровье пошатнули коронавирус, которым он переболел в начале года, и неудачное выступление команды на турнире.

После возвращения в Россию он продолжил лечение.

Польховскому 67 лет, на протяжении тренерской карьеры он неоднократно привлекался к работе с национальной командой. В декабре 2019 года был назначен на пост вице-президента СБР по организации деятельности сборных, должность главного тренера сборной России занял в августе 2020 года.

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