Биатлонист Латыпов озвучил задачи на подготовку к олимпийскому сезону

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 апреля. /ТАСС/. Эдуард Латыпов хотел бы сохранить нынешний формат работы в сборной России по биатлону при подготовке к олимпийскому сезону, что позволит улучшить результаты. Об этом он рассказал ТАСС после победы в гонке преследования на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

В нынешнем сезоне Латыпов работал под руководством старшего тренера мужской сборной России Юрия Каминского.

"Меня все устраивает, - сказал Латыпов. - Естественно, будут корректировки, будет собрание, на котором мы обсудим план подготовки. Надо провести общий анализ сезона, понять, чего нам не хватало, это позволит закрыть пробелы при подготовке к следующему сезону и выйти на еще более высокий уровень".

"Нужно стремиться к тому, чтобы быть конкурентоспособным в каждой гонке", - подчеркнул он.

Следующий сезон будет олимпийским, Игры пройдут в феврале в Пекине.