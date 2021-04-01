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Биатлон

Ушкина выиграла гонку преследования на чемпионате России по биатлону

Второе место заняла Лариса Куклина, третьей стала Ульяна Кайшева

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 апреля. /ТАСС/. Представительница Республики Мордовия Наталья Ушкина, которая со следующего сезона будет выступать за Румынию, заняла первое место в гонке преследования на проходящем в Ханты-Мансийске чемпионате России по биатлону.

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Она преодолела дистанцию за 30 минут 39,1 секунды, совершив один промах на четырех огневых рубежах. Второе место заняла представительница Ямало-Ненецкого АО Лариса Куклина (отставание - 8,6 секунды; один промах), третьей стала Ульяна Кайшева из Удмуртской Республики (+46,5; 1).

Двукратный серебряный призер Универсиады 2019 года Ирина Казакевич (Свердловская область) заняла четвертое место (+53,1; 3), лучшая российская биатлонистка по итогам минувшего сезона Кубка мира Светлана Миронова (Свердловская область) - 14-е (+3.44,7; 7), бронзовый призер чемпионата мира 2017 года Ольга Подчуфарова (Москва) - 20-е (+4.40,2; 1). Победительница спринта Евгения Павлова (Новосибирская область) решила пропустить гонку преследования.

Ушкиной 24 года, в среду она заняла второе место в спринтерской гонке на чемпионате России. В юношеском возрасте она привлекалась в сборную для выступления на международных стартах, на взрослом уровне за главную команду страны не выступала.

Чемпионат России по биатлону проходит в Ханты-Мансийске с 31 марта по 4 апреля.

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