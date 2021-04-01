Сотрудникам биатлонной базы в Екатеринбурге выплатили долги по зарплате

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Более 500 тыс. рублей выплачено сотрудникам биатлонной базы "Динамо" в Екатеринбурге, которая чуть не закрылась в феврале. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, долг перед 40 работниками полностью погашен.

"В ходе надзорных мероприятий установлено, что на спортивной базе образовалась задолженность по выплате заработной платы за февраль 2021 года перед 40 работниками в размере свыше 500 тыс. рублей, - говорится в сообщении. - В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по выплате заработной платы за февраль 2021 года перед сотрудниками учебно-спортивной базы "Динамо" погашена в полном объеме".

Также прокуратура возбудила административные дела по невыплате зарплаты в отношении должностного и юридического лиц учебно-спортивной базы.

В феврале на базе "Динамо" были зафиксированы проблемы с биатлонным стрельбищем. Комментатор Дмитрий Губерниев во время чемпионата мира по биатлону заявил, что стрельбище закрывается из-за растущих расходов на его содержание, в частности у администрации базы нет денег на покупку топлива для ратраков. После этого Министерство физической культуры и спорта Свердловской области заявило, что поддержит руководство ведомственного биатлонного комплекса "Динамо" и возьмет на себя обязательства по обслуживанию ратрака, выделив деньги на покупку бензина.