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КХЛ

Вратарь "Ак Барса" Билялов присоединится к тренировкам в общей группе 2 апреля

Голкипер получил повреждение в третьей игре второго раунда плей-офф КХЛ против "Салавата Юлаева"
Тимур Билялов Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Тимур Билялов
© Гавриил Григоров/ТАСС

КАЗАНЬ, 1 апреля. /ТАСС/. Вратарь казанского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барса" Тимур Билялов, который получил травму в серии второго раунда плей-офф с "Салаватом Юлаевым", присоединится к общей тренировочной группе 2 апреля. Об этом в четверг журналистам сообщил главный тренер казанской команды Дмитрий Квартальнов.

"Ак Барс" победил "Салават Юлаев" в серии со счетом 4-0. Билялов получил повреждение в третьей игре.

"Ребята тренируются, завтра Билялов уже будет работать с общей группой", - сказал он, отвечая на вопрос о состоянии травмированных игроков.

В финале Восточной конференции "Ак Барс" сыграет с омским "Авангардом. Первый матч пройдет 3 апреля в Казани.

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