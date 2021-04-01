Вратарь "Ак Барса" Билялов присоединится к тренировкам в общей группе 2 апреля

КАЗАНЬ, 1 апреля. /ТАСС/. Вратарь казанского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барса" Тимур Билялов, который получил травму в серии второго раунда плей-офф с "Салаватом Юлаевым", присоединится к общей тренировочной группе 2 апреля. Об этом в четверг журналистам сообщил главный тренер казанской команды Дмитрий Квартальнов.

"Ак Барс" победил "Салават Юлаев" в серии со счетом 4-0. Билялов получил повреждение в третьей игре.

"Ребята тренируются, завтра Билялов уже будет работать с общей группой", - сказал он, отвечая на вопрос о состоянии травмированных игроков.

В финале Восточной конференции "Ак Барс" сыграет с омским "Авангардом. Первый матч пройдет 3 апреля в Казани.