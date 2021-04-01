Биатлонистка Ушкина заявила, что ее не получится отговорить от перехода в сборную Румынии

Ушкина в среду стала второй в спринте, а в четверг победила в пасьюте. После первой гонки она объявила, что со следующего сезона будет выступать за румынскую сборную.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 апреля. /ТАСС/. Российская биатлонистка Наталья Ушкина не намерена отказываться от перехода в сборную Румынии даже при условии, что ее включат в список кандидатов в сборную страны при подготовке к следующему сезону. Об этом она рассказала журналистам после победы в гонке преследования на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

"Нет, меня не отговаривали [от перехода]. Мне пока никто ничего и не говорил, но я вряд ли соглашусь [остаться в сборной России]. Я уже перешагнула черту и, наверное, не отступлю", - сказала Ушкина, добавив, что у нее нет информации, утвердил ли ее переход Международный союз биатлонистов (IBU).

"Половину сезона, до Нового года, я готовилась одна под руководством своего мужа. Я ждала гражданства и готовилась за свой счет, но в новом году регион предоставил мне винтовку, патроны и оплачивал проживание на соревнованиях", - рассказала спортсменка, которая представляет Мордовию.

Ушкина отметила, что при подготовке к чемпионату России она чувствовала себя более уверенной, чем обычно, поскольку держала в голове скорый переход в сборную Румынии. "Есть такое, я более серьезно подошла к соревнованиям и не боялась", - отметила она.

Ушкиной 24 года. В юношеском возрасте она привлекалась в сборную для выступления на международных стартах, на взрослом уровне за главную команду страны не выступала.