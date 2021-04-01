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Единая лига ВТБ

Баскетболист ЦСКА Фойгтманн признан самым ценным игроком Единой лиги ВТБ в марте

В марте ЦСКА одержал четыре победы в четырех матчах

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Центровой московского баскетбольного клуба ЦСКА Йоханнес Фойгтманн признан самым ценным игроком Единой лиги ВТБ в марте по версии организаторов турнира и ТАСС. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В марте ЦСКА одержал четыре победы в четырех матчах (с "Цмоки-Минском", "Химками", "Калевом" и УНИКСом). Немецкий защитник в среднем за игру набирал 14,0 очка, делал 8,0 подбора, 2,8 передачи и 1,5 перехвата.

ЦСКА с 15 победами в 20 играх занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги.

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