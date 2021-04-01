Южная Корея направила в МОК предложение о проведении Олимпиады-2032 совместно с КНДР

Ранее Сеул и Пхеньян договорились формально известить МОК о своем намерении совместно провести Олимпийские игры 2032 года. В феврале исполком МОК утвердил австралийский Брисбен в качестве главного кандидата на проведение Игр-2032. Окончательное решение по этому вопросу будет принято на сессии МОК в 2021 или 2022 году.

ТАСС, 1 апреля. Правительство Южной Кореи направило в Международный олимпийский комитет (МОК) письменное предложение о проведении летней Олимпиады 2032 года совместно с КНДР. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заявление правительства.

"Решение МОК выбрать австралийский Брисбен в качестве главного кандидата на проведение летних Олимпийских игр 2032 года стало неожиданным. Правительство Южной Кореи и Сеул немедленно выразили сожаление по поводу принятого решения и провели консультации с МОК, что привело к презентации предложения о проведении соревнований совместно с КНДР", - говорится в заявлении. Правительство попросило МОК продолжить переговоры с другими конкурирующими городами, поскольку Брисбен еще не выбран окончательно в качестве места проведения Игр.

В июне 2019 года МОК отошел от привычной процедуры выбора столицы Олимпиады: теперь в Олимпийской хартии не существует требования, согласно которому она должна быть выбрана за семь лет до их проведения. Также был устранен пункт, указывающий на то, что соревнования должны проходить именно в олимпийской столице, для МОК приоритетным теперь будет наличие постоянных или временных спортивных и инфраструктурных объектов. Города больше не будут соперничать между собой за право проведения Игр, создавая заявочные комиссии, работа которых требовала колоссальных финансовых вложений. Выбор наиболее подходящего варианта доверили специальным комиссиями по летним и зимним Играм, что существенно сократило расходы кандидатов, но при этом сделало процедуру определения олимпийской столицы менее прозрачной.

Ближайшие летние Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа в Токио. Летние Игры 2024 года пройдут в Париже, 2028 года - в Лос-Анджелесе.