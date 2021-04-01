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Зимние олимпийские виды спорта

Лыжник Быков извинился перед командой Удмуртии за конфликт с Афанасьевым

Ранее сообщалось, что команда Удмуртии обратилась в Федерацию лыжных гонок России с просьбой разобраться в конфликте Афанасьева и Быкова

ИЖЕВСК, 1 апреля. /ТАСС/. Лыжник Антон Быков взял на себя вину за инцидент на чемпионате России в Тюмени и принес извинения команде Удмуртии, которая после перепалки спортсменов не была допущена к финалу. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.

В среду в первом полуфинале командного спринта Равиль Валиахметов и Владислава Афанасьев, представляющие на соревнованиях Удмуртию, заняли пятое место и прошли в финал. После финиша у Афанасьева произошел конфликт с Быковым, выступавшим с Иваном Селезневым за команду Татарстана. Спортсмены обменялись оскорблениями, из-за чего Афанасьев и Валиахметов не были допущены к финалу.

"Вчера после финиша я совершил грубейшую ошибку и ужасный поступок, - написал Быков. - Я позволил себе слишком много эмоций. Делать так совершенно неприемлемо, я сразу же пожалел о своих действиях. К сожалению, мои действия привели к дисквалификации обеих команд. Еще вчера вечером я принес свои извинения тренерскому штабу команды Удмуртии".

По его словам, он также принес личные извинения Афанасьеву. "Сегодня утром я возместил сломанную палку спортсмену, мы пожали друг другу руки. Конфликт полностью исчерпан", - написал Быков, который в том числе извинился перед болельщиками удмуртской команды.

Ранее сообщалось, что команда Удмуртии обратилась в Федерацию лыжных гонок России с просьбой разобраться в конфликте Афанасьева и Быкова.

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